ЦСКА — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 17:30 мск.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Гаич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Бителло, Смолов, Тюкавин.

В матче первого круга чемпионата России «Динамо» дома обыграло ЦСКА со счётом 2:1. В составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё и Фёдор Смолов (с пенальти). За ЦСКА забил Антон Заболотный.