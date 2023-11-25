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16:24 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские ЦСКА и «Динамо».

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ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 17:30 мск.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Гаич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Бителло, Смолов, Тюкавин.

В матче первого круга чемпионата России «Динамо» дома обыграло ЦСКА со счётом 2:1. В составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё и Фёдор Смолов (с пенальти). За ЦСКА забил Антон Заболотный.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (32).

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