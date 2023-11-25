Булыкин — об оскорблении ассистента арбитра Бариновым: «Локомотив» сам упустил победу

«Рука была, защитник прижал мяч к телу. Должны быть одинаковые трактовки, потому что в одной игре — это рука, в другой уже не рука. Очень обидно вести 3:1 на 90-й минуте и закончить со счетом 3:3. Баринов вспылил, упустили три очка. В том числе и из-за судей такие скандалы и возникают. В одном матче одно объяснение, в другом другое. Но в этой игре, я думаю, “Локомотив” сам упустил победу», — сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.