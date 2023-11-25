«Зенит» установил рекорд по продолжительности результативной серии в РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 3:0 обыграл «Сочи» в домашнем матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене» в присутствии 21 950 зрителей.

Счет на второй добавленной к первому тайму минуте открыл Родригао, во втором тайме отличились Вильсон Изидор (58) и Андрей Мостовой (89).

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не смог реализовать пенальти на 52-й минуте.

Петербургский клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до восьми матчей. В последний раз «Зенит» уступил 30 сентября «Оренбургу» в гостевом матче РПЛ (1:3). После этого сине-бело-голубые семь раз победили и еще один раз сыграли вничью.

«Зенит» довел результативную серию в РПЛ до 23 матчей, установив рекорд турнира по этому показателю. Ранее рекорд принадлежал московским ЦСКА (2003) и «Локомотиву» (2022−2023), которые отличались на протяжении 22 встреч подряд. В последний раз «Зенит» не сумел поразить ворота соперника в матче чемпионата России 16 апреля, когда на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).

Подопечные Сергея Семака возглавили турнирную таблицу РПЛ с 33 очками, однако «Краснодар», идущий вторым и имеющий в активе 32 очка, проведет свою игру 16-го тура в воскресенье. «Сочи» занимает последнее, 16-е место, имея в активе 10 очков. В следующем туре «Зенит» 3 декабря на выезде встретится с московским «Локомотивом», «Сочи» днем ранее примет самарские «Крылья Советов».