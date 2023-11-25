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18:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Галактионов может быть отстранен на срок до 4 матчей за нецензурное слово в адрес судей

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх игр РПЛ за нецензурное высказывание в адрес судей матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:3).

Крылья Советов
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, наказывается дисквалификацией от двух до четырёх матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до трёх месяцев, также к нему может быть применён штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Напомним, после игры на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» «бардаком» (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.

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3:3
Первый тайм: 1:1
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