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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Балтика» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Сегодня, 25 ноября, состоится встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком».

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

«Балтика»: Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Гассама, Сото, Кузьмин, Маляров, Бистрович, Мусаев, Гузина.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Рябчук, Литвинов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Промес, Соболев.

В первом круге текущего сезона РПЛ «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. В составе красно-белых отличились нападающие Тео Бонгонда и Квинси Промес. В составе «Балтики» — чилиец Анхело Энрикес.

В данный момент калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 15 проведённых матчах. «Спартак» располагается на седьмой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 24 очка после аналогичного количества встреч.

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