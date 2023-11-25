«Балтика» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

«Балтика»: Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Гассама, Сото, Кузьмин, Маляров, Бистрович, Мусаев, Гузина.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Рябчук, Литвинов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Промес, Соболев.

В первом круге текущего сезона РПЛ «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. В составе красно-белых отличились нападающие Тео Бонгонда и Квинси Промес. В составе «Балтики» — чилиец Анхело Энрикес.