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19:51 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2.

ЦСКА
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» победил столичный ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Бителло (7-я и 52-я минуты) и Константин Тюкавин (74).

У проигравших отличились Аббосбек Файзуллаев (23) и Антон Заболотный (40).

Тюкавин забил в четвертой встрече чемпионата России подряд.

«Динамо» прервало беспроигрышную серию ЦСКА в РПЛ из 10 матчей. В последний раз армейцы уступили в игре чемпионата России 19 августа также «Динамо» (1:2). После этого ЦСКА трижды выиграл и семь раз сыграл вничью.

«Динамо» не проигрывает во всех турнирах на протяжении девяти матчей — пять побед и четыре ничьи. Последнее поражение бело-голубые потерпели 23 сентября в гостевой игре РПЛ с московским «Спартаком» (0:1).

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