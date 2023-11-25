«Динамо» обыграло ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» победил столичный ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Бителло (7-я и 52-я минуты) и Константин Тюкавин (74).

У проигравших отличились Аббосбек Файзуллаев (23) и Антон Заболотный (40).

Тюкавин забил в четвертой встрече чемпионата России подряд.

«Динамо» прервало беспроигрышную серию ЦСКА в РПЛ из 10 матчей. В последний раз армейцы уступили в игре чемпионата России 19 августа также «Динамо» (1:2). После этого ЦСКА трижды выиграл и семь раз сыграл вничью.