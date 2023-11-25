Игра ЦСКА с «Динамо» — просто ураган! Файзуллаев и Тюкавин продолжают разрывать

ЦСКА и «Динамо» выдали весёлое дерби с пятью голами. Бело-голубые одержали волевую победу и оторвались от красно-синих на три очка.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 16, 25.11.2023, 17:30 ЦСКА 2 Динамо 3

Команды Владимира Федотова и Марцела Лички словно задались целью развлечь болельщика в холодную погоду. С первых минут игра шла фактически без центра поля, был достаточно открытый футбол с большим количеством переходов мяча. «Динамо» хотело прессинговать, ЦСКА не отставал. Когда видишь в РПЛ такую нескучную, очень живую игру, сердце радуется: футболистам можно простить любые ошибки, если они летят вперёд к победе, а не просто катают мяч поперёк-назад.

Неудивительно, что в «Братском дерби» состоялся быстрый гол. «Динамо» забило после первого же попадания в створ на 7-й минуте. Его автором стал Бителло, который действовал слева в схеме 4−2−3−1. Можно было бы ждать появления на этой позиции Карраскаля, которому есть что доказывать Федотову, но колумбиец только-только вернулся из сборной. Для Лички это имеет значение. В голевом эпизоде Бителло помогли отличиться соотечественники из ЦСКА: Келлвен оказался ни впереди, ни сзади, а Мойзес ошибся при создании офсайда.

ЦСКА какое-то время приходил в себя, а потом завладел большим преимуществом. Армейцы внешне легко вскрывали правый фланг и полуфланг обороны «Динамо» за счёт движения Файзуллаева, Гаича и других. У Паршивлюка, должно быть, кружилась голова. Заболотный с паса серба пробил со «второго этажа» в перекладину, а в середине тайма красивая атака с участие Гаича, Чалова (отдавшего классный пас пяткой) и Файзуллаева завершилась голом узбекского легионера. Но, прежде всего, это был подарок «братьям» от Лещука: голкипер почему-то решил отбить мяч по-волейбольному, а в итоге переправил его в сетку своих ворот.

До перерыва забивать должны были ещё и ЦСКА, и «Динамо». Но армейцы, конечно, больше наиграли на второй гол. Тот же Файзуллаев не реализовал выход один на один. А в концовке первого тайма Аббос, снова получив мяч слева в штрафной соперника, вырезал подачу на Заболотного. Получилось идеально. Лаксальт не заблокировал, а Фернандес проиграл верх Заболотному. Как же угадал ЦСКА с новичком!

Личка отреагировал на неудачный ход игры двойной заменой — ушли с поля Смолов и Макаров, для которых это был не лучший матч. Тем не менее первый момент после перерыва создал ЦСКА. Опять чуть не начудил Лещук, ошибившийся с передачей, но Файзуллаев из убойной позиции пробил прямо в голкипера. У «Динамо» не очень-то клеилось в атаке, зато какой простой гол забила команда Лички на 54-й минуте! Три центральных защитника дали пройти забросу на Тюкавина, с которым должен был плотнее сыграть Зделар, и скидке на Бителло — бразилец оформил дубль. Трансфер «Динамо» тоже хорошо работает.

Этот пропущенный мяч подкосил ЦСКА. По ходу второго тайма игровой перевес динамовцев становился всё более ощутимым. Откуда что взялось? Появление дополнительного полузащитника вместо Смолова усилило игру бело-голубых в средней линии, команда Лички всё чаще забирала подборы. У «Динамо» проходили передачи на Тюкавина. Федотов усилил оборону Набабкиным, но и это не спасло от третьего гола. Если выход один на один Тюкавин не реализовал, проиграв дуэль Акинфееву, то на 74-й минуте он забил после прохода и удара Карраскаля. Константин как будто знал, куда отлетит срикошетивший мяч.

Тюкавин отличается четвёртый тур подряд, и его гол оказался победным. Из ЦСКА словно воздух выпустили — физически динамовцы выигрывали в концовке. Но и скамейка, надо признать, у Лички пошире, чем у Федотова. Такой Карраскаль, как в сегодняшнем дерби, точно пригодился бы армейцам. ЦСКА доигрывал на последних минутах фактически без конкретной схемы, с Чаловым в центре поля. Красно-синие в итоге чуть-чуть превзошли бело-голубых по ударам — 20:18 (в створ — 6:6, из штрафной — 16:8), однако команде Федотова не хватило энергии, чтобы уйти от поражения.