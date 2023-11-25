Губерниев — о погодных условиях в матче «Спартака»: Надо переходить на систему «весна-осень»

«В России не надо играть в футбол в декабре. Надо играть, когда трава вырастет и переходить на систему “весна-осень”. Еще раз подчеркну, люди, которые переходили “осень-весна”, думали не о российском футболе, а о собственном кошельке. Давайте еще будем играть, давайте на Новый год поиграем, потом в январе. В Россие основные матчи надо играть на хороших полях, когда вырастет трава», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.