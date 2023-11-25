«Спартаку» и снег по колено: «красно-белые» победили стихию и «Балтику»

Заключительный матч субботней программы 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Балтика» в Калининграде принимала московский «Спартак», получился запоминающимся. И выбор организаторами этой игры в качестве центрального матча тура тут ни при чем.

Еще накануне в Калининграде не было и намека на зиму, но за несколько часов до стартового свистка город накрыл мощнейший снегопад. Если поначалу это воспринималось как элемент антуража, добавляющий предновогоднего настроения, то чем ближе было начало матча, тем отчетливее вырисовывалась проблема. Снег шел интенсивно — уже через семь минут после стартового свистка главный арбитр матча Рафаэль Шафеев решил приоcтановить игру, чтобы сотрудники калининградского стадиона с помощью лопат и специального оборудования расчистили разметку на поле.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 16, 25.11.2023, 19:45 Балтика 0 Спартак 2

Матчи под снегопадом не в новинку для этого состава «Спартака». В апреле прошлого года игра «красно-белых» против «Локомотива» из-за снегопада началась на час позже запланированного времени и завершилась победой железнодорожников — 0:1. Но самый памятный подобный матч в истории российского футбола состоялся в начале века — в ноябре 2002 года спартаковцы уступили ЦСКА (1:2) в игре, которая вошла в историю как «снежное дерби». Исходя из этого можно было сделать вывод о том, что снег, в отличие от дождя, уж точно не стоит называть спартаковской погодой.

Тактическим ходом от тренерского штаба «Спартака» стал выбор гостевой формы на игру в Калининграде. Из-за снегопада гостей в белом было не так просто различить, в отличие от вышедших в синих футболках игроков «Балтики». Непосредственно на поле это наверняка не было большой проблемой, но зрителям на трибунах и у экранов приходилось лишний раз напрягать зрение.

Для футболистов же игра превратилась в непрекращающуюся борьбу. На таком покрытии даже простые передачи ближнему становились настоящим испытанием. Тем не менее обе команды пытались показывать зрелищный футбол. Хоть бутсы и не предназначены для игры на снегу, это все же лучше, чем та обувь, которую кубинцы взяли с собой на недавний матч против сборной России. В бутсах на коротких шипах не обошлось бы без вала травм на ровном месте.

Фактор Александра Соболева

В какой-то момент первого тайма казалось, что «Балтика» близка к голу, но героическая игра Александра Максименко спасла «красно-белых». Допустив несколько опасных моментов у своих ворот, «Спартак» наказал калининградцев разящей контратакой. Венчал ее тонкий пас вразрез от выбравшегося из опалы Александра Соболева и точный удар Даниила Хлусевича — 1:0.

Возможно, именно эта игра окончательно укрепит главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля в том, что для нынешнего состава этот форвард безальтернативен и должен всегда выходить на поле с первых минут.

Второй тайм битвы со стихией стал особенным как минимум для одного игрока «Балтики». 36-летний голкипер Сослан Джанаев на 64-й минуте вышел на замену вместо травмированного Максима Бориско. Для экс-вратаря сборной России эта игра стала дебютной в составе калининградцев и очередной против «Спартака», за который он успел поиграть с 2008-го по 2010-й.

В целом же после перерыва количество опасных моментов у ворот обеих команд сократилось до минимума — на поле преобладала возня. «Балтике» и «Спартаку» больше приходилось соревноваться в волевых усилиях, а не в футбольных умениях.

В концовке ничью для «Балтики» мог вырвать Гедеон Гузина. Босниец замкнул подачу Кристияна Бистровича ударом головой, после чего в порыве радости нырнул в свежий сугроб.

Все оказалось напрасно — в момент передачи нападающий был в положении «вне игры».

«Балтика» не смогла оправиться от такого потрясения и в самой концовке пропустила второй мяч. Все вопросы о победителе снял все тот же Соболев. Он выкатил мяч под удар Квинси Промесу — 2:0. Для нидерландца этот мяч стал 113-м за время выступлений за красно-белых.