Тренер «Спартака» назвал игру с «Балтикой» самой запоминающейся в жизни

«Сегодня могу сказать, что увидел настоящий матч в России. Если кто-то до этого момента не представлял себе что это такое, то сегодня получил возможность в этом убедиться. Я горд ребятами, они боролись на каждом участке поля. Мне перед игрой сказали, что поле отличное, но когда мы вышли на игру, мы увидели его в совсем другом виде.



Это самый запоминающийся матч в моей жизни. Даже когда он завершился, я чувствовал эту атмосферу. Я родом из города, где в августе температура +50 и горят ноги от жары. В итоге я пережил два экстремальных момента, это большой опыт от того пути. На протяжении всех ста минут игры я чувствовал болельщиков, даже когда не видел футболистов на расстоянии 25 метров», — заявил Абаскаль.