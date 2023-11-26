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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и грозненский «Ахмат».

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Источник: Официальная страница ФК "Оренбург" в VK

Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 12:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Кеняйкин, Гогличидзе, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьёв, Мансилья.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Ковачев, Камило, Агаларов.

В матче первого круга чемпионата России «Ахмат» дома разгромил «Оренбург» со счётом 4:0. В составе хозяев отличились Артём Тимофеев, Бернард Бериша, Владимир Ильин и Камило Рейжерс де Оливера.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за 15 матчей. «Ахмат» находится на 15-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

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