«Урал» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Урал» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 16 очков в 15 проведённых матчах. «Краснодар» располагается на второй позиции. У подопечных Владимира Ивича 32 очка после аналогичного количества встреч.