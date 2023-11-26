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12:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Сегодня, 26 ноября, состоится встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром».

Урал
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Шеттине.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Олусегун, Кордоба.

«Урал» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 16 очков в 15 проведённых матчах. «Краснодар» располагается на второй позиции. У подопечных Владимира Ивича 32 очка после аналогичного количества встреч.

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