«Ахмат» прервал серию из пяти поражений в РПЛ

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Владимир Обухов (50-я минута). За «Ахмат» с пенальти забил Гамид Агаларов (65).

В следующем матче «Оренбург» 3 декабря на выезде сыграет с «Краснодаром», «Ахмат» в этот же день примет московский «Спартак».