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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» прервал серию из пяти поражений в РПЛ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оренбург
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Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Владимир Обухов (50-я минута). За «Ахмат» с пенальти забил Гамид Агаларов (65).

В следующем матче «Оренбург» 3 декабря на выезде сыграет с «Краснодаром», «Ахмат» в этот же день примет московский «Спартак».

«Ахмат» прервал серию из пяти поражений в матчах чемпионата России и поднялся на 14-е место с 13 очками. «Оренбург» (14 очков) располагается на 13-й строчке.

Оренбург
1:1
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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