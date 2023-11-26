«Ахмат» прервал серию из пяти поражений в РПЛ
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Оренбург
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Владимир Обухов (50-я минута). За «Ахмат» с пенальти забил Гамид Агаларов (65).
В следующем матче «Оренбург» 3 декабря на выезде сыграет с «Краснодаром», «Ахмат» в этот же день примет московский «Спартак».
«Ахмат» прервал серию из пяти поражений в матчах чемпионата России и поднялся на 14-е место с 13 очками. «Оренбург» (14 очков) располагается на 13-й строчке.