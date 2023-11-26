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16:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — «Факел»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Рубин» и «Факел».

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Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Калуга). Игра начнётся в 16:30 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Мартынович, Вуячич, Иву, Безруков, Чумич, Вада, Ранджелович, Фамейе.

«Факел»: Беленов, Черов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Квеквескири, Якимов, Альшин, Магаль, Марков, Аппаев.

После 15 туров РПЛ «Рубин» набрал 22 очка и занимает восьмое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Факел» заработал 19 очков и расположился на десятой строчке в турнирной таблице.

В первом круге нынешнего сезона «Рубин» одержал победу в матче с «Факелом» со счётом 1:0. В той игре единственный гол казанской команды забил полузащитник Валентин Вада.

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