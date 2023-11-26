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16:08 (мск), источник: ТАСС

«Урал» победил «Краснодар» и прервал безвыигрышную серию из 10 матчей в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Урал
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://t.me/fc_uralEkb

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» со счетом 3:1 обыграл «Краснодар» в домашнем матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эмерсон (30-я минута), Андрей Егорычев (60) и Алексей Каштанов (86). У «Краснодара» отличился Джон Кордоба (21).

В конце первого тайма вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов и и его партнер по клубу Витор Тормена столкнулись головами и не смогли продолжить игру. Тормена после столкновения покинул поле сразу, Сафонов был заменен в перерыве.

«Краснодар» потерпел второе поражение в текущем чемпионате России. Впервые подопечные Владимира Ивича уступили в гостевом матче 13-го тура против столичного ЦСКА (0:1), также команда одержала девять побед и пять раз сыграла вничью.

«Урал» прервал серию из 10 матчей без побед в РПЛ. В предыдущий раз «Урал» на выезде обыграл калининградскую «Балтику» 19 августа (1:0), после чего екатеринбургская команда потерпела семь поражений и трижды сыграли вничью.

«Урал» благодаря победе поднялся на 11-е место, подопечные Виктора Гончаренко набрали 19 очков. «Краснодар» идет вторым с 32 очками. В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород» 2 декабря, «Краснодар» на следующий день примет «Оренбург».

В другом матче игрового дня «Оренбург» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).

Урал
3:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
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