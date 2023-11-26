Черный день «Краснодара»: потеряли лидерство, Сафонова и Тормену. «Урал» победил, «Зенит» — первый

Источник: ФК «Краснодар»

В ранге отстающих

К хорошему быстро привыкаешь, и «Краснодар», нет сомнений, уже освоился в роли лидера премьер-лиги. Целый круг «быки» провели великолепно и ушли на небольшую паузу, находясь на первом месте. Но, как известно, чемпионат длится не 15 туров, а в два раза дольше. И золотые амбиции нужно доказывать еженедельно.

В эти выходные «Зенит», главный конкурент черно-зеленых, играл раньше и без труда набрал три очка в матче с «Сочи». Три недели назад кубанцы уже находились в ситуации, когда по ходу тура уступали сине-бело-голубым лидерство, но тогда они его восстановили. Сейчас тоже от «Краснодара» требовалась победа — иначе чемпион захватывал бы вершину таблицы.

Задумки Ивича и Гончаренко

«Урал» не самый легкий противник. Да, екатеринбуржцы не побеждали в РПЛ с августа, но назвать их безнадежными аутсайдерами никак нельзя. К тому же у Виктора Гончаренко особые счеты с бывшими работодателями, и он наверняка был бы рад свергнуть черно-зеленых с престола.

Под «Краснодар» главный тренер «Урала» подготовил особый рецепт: при обороне черно-оранжевые выстраивались в пять защитников, хотя чаще всего они в этом сезоне обороняются в четыре. Малькевич на левом фланге был невероятно активен и часто выдергивался под подключения Волкова.

А Владимир Ивич поменял флангами Батчи и Олусегуна, вероятно, предполагая, что слева в защите у «Урала» выйдет Итало. Но на деле все получилось иначе, и «Краснодар» столкнулся с гигантскими проблемами при конструировании атак.

Волшебные стандарты Гончаренко

Хотя начался матч благоприятно для гостей. Да, «Урал» бодрее выглядел на старте, но «Краснодару» хватило всего одной опасной атаки и единственного удара для гола: Олусегун прострелил, а Кордоба забил восьмой мяч в чемпионате и вышел на чистое второе место в снайперской гонке РПЛ.

В таких случаях обычно говорят, что решает класс — одни атакуют, а другие забивают. Но, как выяснилось позже, это не та ситуация. Удар Кордобы остался единственным за весь первый тайм у ворот Помазуна. Разве это по-лидерски?

А вот «Урал» после пропущенного мяча задействовал свое любимое оружие. По итогам первого круга екатеринбуржцы стали одними из лучших по голам со стандартных положений. Новый тур — новый гол: Эмерсон головой замкнул подачу с углового и сравнял счет. Теперь у «Урала» целых девять голов в премьер-лиге со стандартов — больше половины от общего числа забитых мячей.

Роковое столкновение

Кубанцы играли не ужасно, но точно существенно ниже своего уровня. Полумоменты были — например, на 40-й минуте Оласа опасно простреливал вдоль ворот, но никто из его партнеров не успел на мяч.

Источник: ФК «Краснодар»

А прямо перед перерывом произошло ключевое событие матча: Сафонов, вероятно, не крикнул при выходе из ворот и столкнулся с Торменой за пределами штрафной почти лоб в лоб. Обоим долго оказывали помощь, перевязали головы, но продолжить игру они не сумели: защитника заменили до перерыва, а голкипера — во время. Вот так черно-зеленые мигом потеряли двух важнейших футболистов обороны.

Три удара за 90 минут

В атаке у «Краснодара» кадровых проблем не было, а вот игровых… Сразу после начала второго тайма Батчи нанес неточный удар, который, как вы понимаете, стал вторым для «Краснодара» за 50 минут. Но после этого опять наступила тишина. А хозяева медленно, но давили на штрафную соперника и на исходе часа забили логичный гол — Егорычев убежал от всех и поразил пустые ворота.

«Краснодар» нервничал. Желтые карточки получали и футболисты, и главный тренер, а вышедший вместо Сафонова Агкацев на 72-й минуте едва не привез гол — Шеттине простил голкипера. Однако под конец основного времени «Урал» все-таки забил еще раз — отличился Каштанов. К той минуте у хозяев было больше голов, чем у гостей — ударов по воротам.

На финише встречи Кокшаров все-таки попытался забить, но мяч после его «черпачка» опустился на перекладину. Впрочем, вряд ли это хоть как-то успокаивает «Краснодар»: кошмарно, когда твои удары можно пересчитать по пальцам одной руки.