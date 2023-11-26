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17:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Краснодара» Ивич высказался о поражении в матче РПЛ с «Уралом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:3).

Урал
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Что сегодня не получилось у “Краснодара”? Матч хорошо начался для нас, нам удалось забить мяч в первые 30 минут. Мы были командой, которая контролировала ритм игры и создавала моменты, а “Уралу” ничего не удалось создать, кроме того углового, после которого отличился Эммерсон. Конечно, мы знали, что стандарты являются сильной стороной соперника, потому что они обладают очень высокими футболистами. Мы обсуждали это перед матчем и старались избегать угловых, но он произошёл, и “Урал” смог использовать эту возможность.

У «Краснодара» всего один удар в створ. О чём это говорит? Знаю, что соперник больше бил по воротам, чем мы. Но у «Урала» такой стиль игры, они используют навесы и стараются быть первыми на подборе. В таком же стиле соперник забил свой второй мяч после длинной передачи. У «Краснодара» не получилось ничего противопоставить сопернику, у которого в нападении высокие нападающие, хорошо борющиеся за верховые мячи. Это наша ошибка, нам нужно это исправить«, — приводит слова Ивича “Матч ТВ”.

Напомним, «Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. «Урал» располагается на 11-й позиции. У этой команды 19 очков после аналогичного количества встреч.

Урал
3:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
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