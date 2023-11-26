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19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Кордоба за оскорбительный жест в адрес судей может быть отстранён на срок до 4 матчей РПЛ

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх игр РПЛ за оскорбительный жест в адрес судей матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:3).

Краснодар
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Источник: Чемпионат.com

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до 3 месяцев», также к нему может быть применён штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Напомним, Джон Кордоба после матча с «Уралом» (1:3) получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи. В матче 28-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Спартак» — ЦСКА (2:1) Александр Соболев показал похожий жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. Нападающий за эту выходку получил четыре матча дисквалификации.

Урал
3:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
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