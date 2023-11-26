Кордоба за оскорбительный жест в адрес судей может быть отстранён на срок до 4 матчей РПЛ

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до 3 месяцев», также к нему может быть применён штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.