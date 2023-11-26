Как же крут «Рубин»! Команда Рахимова уже в трёх очках от топ-3

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«Рубин» и «Факел» после невыразительного старта сезона расцвели. Команды поднялись в топ-10: казанцы выдали пятиматчевую беспроигрышную серию, а воронежцы не уступают в шести играх подряд. Однако теперь им предстоял очный матч в Казани. И с большой вероятностью одной из серий наступал бы финиш.

Обе команды подошли к матчу в оптимальных составах. Травмированные игроки «Рубина» давно отсутствуют, поэтому Рашид Рахимов привык обходиться без них. «Факел» при Сергее Ташуеве перестроился на более атакующую модель. Это проявилось и на старте встречи: воронежцы активнее шли вперёд, хотя убойных моментов не создавали. Не особо острые шансы появлялись и у «Рубина», однако оборона Воронежа и голкипер Александр Беленов гасили опасность.

Самый опасный момент в стартовые полчаса — удар форварда гостей Маркова выше перекладины после прострела Альшина. Не хватило везения Евгению, а ведь мог открывать счёт.

Борьба и небольшое количество моментов — краткая характеристика первого тайма. Расшевелить игру получилось только ближе к концу 45-минутки. Занимавший позицию на левом фланге Руслан Безруков получил мяч перед штрафной, переложил его под правую ногу и зарядил по воротам «Факела». Мяч после небольшого рикошета протиснулся в правый угол — получилось почти как в бильярде. Не самый ожидаемый гол.

В концовке тайма «Факел» активнее шёл вперед, старался быстро отыграться, но ничего не добился. «Рубин» не пропускал на протяжении пяти туров, так что взломать казанскую оборону — тяжёлая задача. А теперь серия достигла пяти с половиной матчей.

Второй тайм начался с неплохого удара Чумича по воротам «Факела». Беленов явно не ожидал такого, но отразил мяч ногой. Данный момент стал прообразом всего тайма. Куда активнее стали играть и «Рубин», и «Факел»: повысились скорости, появилось больше моментов. По истечении часа игры команды обменялись, например, крутыми шансами. Сначала Кабутов опасно выстрелил по воротам «Факела», а уже в следующей атаке форвард гостей Аппаев пробил рядом со штангой.

К середине тайма сложилась следующая картина: «Факел» обосновался на чужой половине, позиционно атаковал и растягивал оборону хозяев, а «Рубин» пытался ответить быстрыми выпадами. Ташуев освежал игру в атаке заменами, выпуская тех, кто мог бы усилить его команду. Но как же здорово действовал «Рубин» в защите! Никак не получалось у «Факела» по-настоящему испугать оборону хозяев. Работа Рахимова заслуживает комплиментов.

Финального штурма ворот «Рубина» не вышло. Скорее, казанцы могли забивать второй. Беленов пошёл на угловой и оставил ворота пустыми. «Факел» потерял мяч, в ответной атаке форвард казанцев Фамейе мог бить по пустым воротам чуть ли не с середины поля — но не решился. Хотя был шанс удвоить счёт!

«Рубин» в итоге добрался до пятой победы в шести турах. Команда Рашида Рахимова поднялась на седьмое место, догнав ЦСКА и «Локомотив». До занимающего третье место «Динамо» — три очка. Ворвётся Казань в борьбу за медали с такой игрой в обороне? «Факел» же прервал шестиматчевую серию без поражений. Однако есть шанс реабилитироваться и забрать победу в следующем туре. Команда Ташуева принимает в Воронеже «Балтику».