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21:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» и поднялся в топ-10 таблицы РПЛ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Футболисты «Ростова» на своем поле переиграли «Нижний Новгород» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ростов
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ФК "Ростов"

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 61-й минуте Максим Осипенко с пенальти.

«Ростов» одержал пятую победу в сезоне, набрал 20 очков и поднялся на десятое место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (21 очко) идет на девятой строчке. В 17-м туре «Ростов» 3 декабря сыграет на выезде с ЦСКА, а «Нижний Новгород» днем ранее примет екатеринбургский «Урал».

В составе «Ростова» первый матч в РПЛ в нынешнем сезоне провел вратарь Никита Медведев. Голкипер появился на поле в матче чемпионата страны впервые с мая 2022 года, когда он играл за казанский «Рубин», а за «Ростов» в РПЛ Медведев сыграл впервые с мая 2017 года. 28-летний Медведев — рекордсмен чемпионатов России по количеству сухих матчей подряд (9) и по продолжительности сухой серии (952 минуты).

Также свой 150-й матч за «Ростов» провел капитан донской команды Данил Глебов.

Ростов
1:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
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