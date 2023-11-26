«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» и поднялся в топ-10 таблицы РПЛ

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 61-й минуте Максим Осипенко с пенальти.

«Ростов» одержал пятую победу в сезоне, набрал 20 очков и поднялся на десятое место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (21 очко) идет на девятой строчке. В 17-м туре «Ростов» 3 декабря сыграет на выезде с ЦСКА, а «Нижний Новгород» днем ранее примет екатеринбургский «Урал».

В составе «Ростова» первый матч в РПЛ в нынешнем сезоне провел вратарь Никита Медведев. Голкипер появился на поле в матче чемпионата страны впервые с мая 2022 года, когда он играл за казанский «Рубин», а за «Ростов» в РПЛ Медведев сыграл впервые с мая 2017 года. 28-летний Медведев — рекордсмен чемпионатов России по количеству сухих матчей подряд (9) и по продолжительности сухой серии (952 минуты).