Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Динамо Мх
Торпедо
Футбол. Первая лига
19:30
Алания
Акрон
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Атлетик
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
26.11
Ростов
Пари Нижний Новгород
10
26.11
Рубин
Факел
10
26.11
Урал
Краснодар
31
26.11
Оренбург
Ахмат
11
25.11
Балтика
Спартак
02
25.11
ЦСКА
Динамо
23
25.11
Зенит
Сочи
30
25.11
Крылья Советов
Локомотив
33
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:19 (мск), источник: Газета.Ру

Аршавин заявил, что петербуржцы поднимают «Динамо» со дна

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на троллинг члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина. Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на троллинг члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина. Его слова передает Sport24.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Газета.Ру

«Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять “Динамо” со дна. Даже мне пришлось на базу “Динамо” приехать, чтобы их проклятье снимать, заразить их духом победителя, сами не ожидали, как быстро сработало — вот уже на третье место поднялись», — сказал Аршавин.

Гафин заявил, что хорошо относится к Санкт-Петербургу, который основал москвич. Глава «Зенита» Медведев ранее заявил, что сине-бело-голубые укротили коней. Эти слова он произнес после победы женской команды из Санкт-Петербурга над ЦСКА в матче Суперлиги. А после победы хоккейного СКА над «Спартаком» он произнес фразу «Страна без мяса».

«Динамо» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) одержало победу над ЦСКА со счетом 3:2. Эта победа позволила подопечным Марцела Лички подняться на третье место в турнирной таблице. Вторым идет «Краснодар», возглавляет чемпионскую гонку «Зенит».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В России расширят лимиты по льготной ипотеке
Егор Крид потребовал миллион рублей от Мизулиной
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь