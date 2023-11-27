Аршавин заявил, что петербуржцы поднимают «Динамо» со дна

«Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять “Динамо” со дна. Даже мне пришлось на базу “Динамо” приехать, чтобы их проклятье снимать, заразить их духом победителя, сами не ожидали, как быстро сработало — вот уже на третье место поднялись», — сказал Аршавин.

Гафин заявил, что хорошо относится к Санкт-Петербургу, который основал москвич. Глава «Зенита» Медведев ранее заявил, что сине-бело-голубые укротили коней. Эти слова он произнес после победы женской команды из Санкт-Петербурга над ЦСКА в матче Суперлиги. А после победы хоккейного СКА над «Спартаком» он произнес фразу «Страна без мяса».