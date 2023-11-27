База футбольного клуба «Сочи» пострадала из-за непогоды в городе

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. База футбольного клуба «Сочи» повреждена из-за ухудшения погодных условий на черноморском побережье России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

«На базе из-за сильного ветра повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей. Опрокинуты операторские вышки. Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.

«Сочи» проводит домашние матчи на арене «Фишт». Ранее руководитель арены Вениамин Богомолов сообщил ТАСС, что спортивный объект не пострадал от ухудшения погодных условий на черноморском побережье России.

Ураганный ветер и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона. Как минимум один человек погиб, трое госпитализированы, по предварительной информации, до двух десятков — пострадали. Стихия пока затронула Крым, Севастополь и Краснодарский край, однако ухудшения погоды ждут и на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.