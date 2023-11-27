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21:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Булыкин критически оценил перспективы «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о перспективах «Краснодара» в чемпионате России-2023/24.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«В конце чемпионата “Краснодара” не будет даже в тройке призеров, — приводит Vprognoze.ru слова Булыкина. — Но до зимней паузы в сезоне кубанцы там удержатся. А вот весной московская группа клубов догонит и обгонит “Краснодар” и “Крылья Советов” и вступит в борьбу с “Зенитом” за чемпионский титул. Спад у “Краснодара” был виден и по предыдущим матчам. Когда он несколько раз по ходу встреч уступал в счете, но затем отыгрывался. Заметно, что команда у кубанцев не очень мощная. Просто ей пока везло».

«Краснодар» после поражения от «Урала» (1:3) в матче 16-го тура упустил лидерство в чемпионате России и теперь отстает от «Зенита» на 1 очко.

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