Аршавин снова попросил «Динамо» о стажировке

Если ранее он сам проходил практику у Марцела Лички, то теперь запрос касался нескольких тренеров академии питерского клуба. Бело-голубые ответили согласием, стажировка должна начаться в ближайшее время — после встречи «Динамо» и «Зенита» в FONBET Кубке России.

В понедельник Аршавин заявил, что Петербург отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна.

«Даже мне пришлось на базу “Динамо” приехать, чтобы их проклятье снимать, заразить их духом победителя. Сами не ожидали, что так быстро сработает — вот уже на третье место поднялись», — цитирует Аршавина Sport24.