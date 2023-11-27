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21:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Председатель «Зенита»: «Газпром Арена» строилась не на средства из госбюджета и не под ЧМ

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о нюансах финансирования строительства стадиона сине-бело-голубых «Газпром Арена» в Санкт‑Петербурге.

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Источник: Чемпионат.com

«Как отношусь к словам Евгения Ловчева о том, что в Санкт‑Петербурге пошли на строительство стадиона с крышей к ЧМ‑2018, на котором можно играть в любую погоду, а в Москве этого не сделали? Я с огромным уважением отношусь к Евгению Серафимовичу, за блестящей игрой которого за “Спартак” и сборную СССР с удовольствием наблюдал, ещё будучи мальчишкой. Сейчас слежу за всеми его высказываниями, мнениями и оценками, разборами удачных и неудачных действий наших футболистов, причём не только “Зенита”. Но в данном случае так же, как и он, не могу пройти мимо ошибки, причём я бы сказал — существенной. Дело в том, что “Газпром Арена” не строилась именно к чемпионату мира. При этом проект финансировался не из федерального бюджета. Это происходило за счёт бюджета города Санкт‑Петербург. Он, в свою очередь, формируется из разных источников, включая налоговые поступления от “Газпрома” и его дочерних предприятий, зарегистрированных в Санкт‑Петербурге.

В целом же, говоря о формате «осень‑весна» и стадионах, иметь на наших аренах крыши было бы неплохо. Знаю, что «Спартак» и «Локомотив» задумывались об этом в плане «Открытие Арены» и «РЖД Арены». Тем более технически это возможно, оценки стоимости тоже существуют. Но пока такие проекты только рассматривались, а не реализуются. Надеюсь, эта корректировка Евгением Серафимовичем будет учтена«, — приводит слова Медведева “Матч ТВ”.

Напомним, строительство стадиона «Газпром Арена» началось в 2007 году. Официально объект был введён в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ‑2018.

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