Председатель «Зенита»: «Газпром Арена» строилась не на средства из госбюджета и не под ЧМ

«Как отношусь к словам Евгения Ловчева о том, что в Санкт‑Петербурге пошли на строительство стадиона с крышей к ЧМ‑2018, на котором можно играть в любую погоду, а в Москве этого не сделали? Я с огромным уважением отношусь к Евгению Серафимовичу, за блестящей игрой которого за “Спартак” и сборную СССР с удовольствием наблюдал, ещё будучи мальчишкой. Сейчас слежу за всеми его высказываниями, мнениями и оценками, разборами удачных и неудачных действий наших футболистов, причём не только “Зенита”. Но в данном случае так же, как и он, не могу пройти мимо ошибки, причём я бы сказал — существенной. Дело в том, что “Газпром Арена” не строилась именно к чемпионату мира. При этом проект финансировался не из федерального бюджета. Это происходило за счёт бюджета города Санкт‑Петербург. Он, в свою очередь, формируется из разных источников, включая налоговые поступления от “Газпрома” и его дочерних предприятий, зарегистрированных в Санкт‑Петербурге.