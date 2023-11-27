Нападающий «Зенита» Изидор заявил, что его стереотипы о России не оправдались
Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор признался, что его представления о России не оправдались после приезда в страну.
Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор признался, что его представления о России не оправдались после приезда в страну.
«Из Франции кажется, что Россия очень далеко, что это очень холодная страна, а люди здесь мало улыбаются и постоянно ходят угрюмые. И у меня были такие же стереотипы о России до переезда сюда. Но сейчас я убедился сам: у вас замечательные люди и не так уж и холодно, вполне терпимо.
У многих представление о России не очень хорошее, но когда я общаюсь с парнями, которые играли во Франции, я постоянно говорю: “Здесь всё хорошо, приезжайте, если, конечно же, сможете найти себе команду”, — сказал футболист в эфире программы “Наши иностранцы” на телеканале “Матч Премьер”.
Изидор выступает в России с января 2022 года — тогда он перешел из «Монако» в «Локомотив». В сентябре 2023 года «Зенит» арендовал 23-летнего француза у железнодорожников до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.
В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола в 11 матчах за «Зенит».