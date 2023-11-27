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27 ноября, источник: Чемпионат.com

Геннадий Орлов назвал команду-джокера в чемпионате России

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал команду, которая, по его мнению, будет джокером в нынешнем сезоне РПЛ.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Вот кто будет джокером в чемпионате — “Рубин”. Потому что Рахимов выстроил игру так хорошо. И игроки у него хорошие. У них очень хорошие купленные иностранные легионеры. И как команда физически держит, как они играют грамотно, тактически. То есть пропускают мало. Это здорово.

Смотрите, у них три очка до «Динамо». Представляете, они в одной победе от третьего места в чемпионате. А был же момент, когда некоторые люди требовали отставки Рахимова. Помните историю? Многое зависит от набора игроков, конечно. А сейчас он собирал этих футболистов. Вот что «Рубин» правильно сделал — что ему не давали слева игроков или справа кто-то там, а он сам подбирал их«, — сказал Орлов в эфире “Радио Зенит”.

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