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16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жуков — о дружбе с Акинфеевым: «Вся моя семья за “Спартак”, я начал болеть за ЦСКА»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, что после знакомства с голкипером он начал болеть за армейцев, хотя вся его семья поддерживает «Спартак».

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Источник: Соцсети

«Надо отметить, что Игорек, негодяй такой, разделил мою жизнь напополам, потому что мой папа и брат — фанаты “Спартака”, — рассказал Жуков. — Они всю жизнь сидели у телевизора и болели за “Спартак”. Соответственно, я ушел в оппозицию и стал болеть за ЦСКА. Они запирались дома смотреть матчи “Спартака”, а я за ЦСКА. А когда дерби, то это вообще кошмар. Мы писали друг другу гневные смешные смски, подколки и все прочее. И так до сих пор сохраняется. Папы у меня давно нет, но брат продолжать болеть за свою команду, а я за свою».

29 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован третий эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».

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