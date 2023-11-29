Жуков — о дружбе с Акинфеевым: «Вся моя семья за “Спартак”, я начал болеть за ЦСКА»

«Надо отметить, что Игорек, негодяй такой, разделил мою жизнь напополам, потому что мой папа и брат — фанаты “Спартака”, — рассказал Жуков. — Они всю жизнь сидели у телевизора и болели за “Спартак”. Соответственно, я ушел в оппозицию и стал болеть за ЦСКА. Они запирались дома смотреть матчи “Спартака”, а я за ЦСКА. А когда дерби, то это вообще кошмар. Мы писали друг другу гневные смешные смски, подколки и все прочее. И так до сих пор сохраняется. Папы у меня давно нет, но брат продолжать болеть за свою команду, а я за свою».