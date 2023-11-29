Сергей Семак: По слухам, «Зенит» должны пополнить человек 20

«По поводу трансферных новостей — человек 20 должны пополнить “Зенит”! Слухов много, но не нужно их комментировать. Почему? Потому что тогда надо каждый слух комментировать. Будет необходимость — усилимся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Зимнее трансферное окно в России откроется 25 января 2024 года, а закроется 22 февраля.
Напомним, нынешним летом «Зенит» подписал Ду Кейроса, Марио Фернандеса, Никиту Гойло, Ярослава Михайлова, Дениса Адамова, Вильсона Изидора, Александра Коваленко, Густаво Мантуана, Страхиню Ераковича и Педро.