Сергей Семак: По слухам, «Зенит» должны пополнить человек 20

«По поводу трансферных новостей — человек 20 должны пополнить “Зенит”! Слухов много, но не нужно их комментировать. Почему? Потому что тогда надо каждый слух комментировать. Будет необходимость — усилимся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.