Марцел Личка: Для Кокорина сейчас нет места в «Динамо»

«Честно скажу, не слежу за выступлениями Кокорина. Воссоединить их связку со Смоловым? У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в “Динамо”. Мне достаточно нынешних игроков», — приводит слова Лички Sport24.