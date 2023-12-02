Тремя матчами в субботу стартует 17-й тур чемпионата России по футболу

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 17, 2.12.2023, 19:30 Пари Нижний Новгород - Урал -

В заключительном матче дня екатеринбургский «Урал» на выезде сыграет с «Пари НН», встреча начнется в 19:30 мск. Нижегородская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 16 матчах. «Урал» с 19 очками располагается на 12-й позиции. Игра первой части чемпионата России между командами завершилась вничью со счетом 0:0. «Пари НН» подходит к встрече с серией из четырех матчей без побед в различных турнирах. Екатеринбургская команда в прошлом туре дома обыграла «Краснодар» (3:1), прервав серию из 10 матчей без побед в чемпионате России.

«Уралу» в этой игре не поможет полузащитник Юрий Газинский. 11 ноября во время матча с самарскими «Крыльями Советов» (3:1) футболиста удалили за грубое нарушение правил. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить Газинского на два матча, он пропустил уже одну игру. В текущем сезоне Газинский из-за повреждений провел за «Урал» только два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 17, 2.12.2023, 14:00 Факел - Балтика -

Воронежский «Факел» на своем поле сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 14:00 мск. «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Балтика» с 12 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции. Игра первой части чемпионата России завершилась со счетом 2:1 в пользу калининградской команды. 28 ноября «Балтика» дома сыграла вничью с московским «Локомотивом» со счетом 2:2 в первом матче ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Факел» завершил турнир на стадии группового этапа.

Погода чуть не помешала матчу «Сочи»

В другом матче дня «Сочи» на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча начнется в 16:30 мск. «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Сочи» с 10 очками располагается на последней, 16-й позиции. Игра первой части чемпионата России завершилась победой «Крыльев Советов» со счетом 2:1.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 17, 2.12.2023, 16:30 Сочи - Крылья Советов -

27 ноября ураганный ветер и массовые подтопления наблюдались на черноморском побережье России в результате движения циклона. В тот же день руководитель домашней арены «Сочи» «Фишт» Вениамин Богомолов сообщил ТАСС, что спортивный объект не пострадал от ухудшения погодных условий на черноморском побережье. В пресс-службе РПЛ сообщили, что следят за ситуацией в Сочи перед игрой с «Крыльями Советов». «Судья принимает решение об отмене или переносе матча», — отметили в пресс-службе РПЛ.

1 декабря Богомолов сообщил ТАСС, что проведению матча ничего не угрожает. «У нас все в порядке, готовимся штатно. Стихия никак не отразилась на состоянии стадиона», — сказал Богомолов.

Программа 17-го тура РПЛ продолжится в воскресенье и понедельник. 3 декабря состоятся игры ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Оренбург», «Локомотив» — «Зенит» и «Ахмат» — «Спартак». 4 декабря московское «Динамо» на своем поле примет казанский «Рубин».