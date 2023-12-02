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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Юран рассказал, какое место «Пари НН» в таблице его устроит

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о положении клуба в турнирной таблице Российской Премьер‑Лиги.

Пари Нижний Новгород
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Источник: Чемпионат.com

Нижегородцы занимают девятое место. Команда набрала 21 очко за 16 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит», который заработал 33 очка.

«Поверьте, девятое место меня не устраивает. Вот шестое или пятое меня устроит… Футболисты “Пари НН” это знают, я им это доношу», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» на своём поле сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча на стадионе «Нижний Новгород» состоится сегодня, 2 декабря. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

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