«Сочи» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Гойло, Юрганов, Маргасов, Литвинов, Медведев, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе, Крамарич.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Констанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Писарский.

В матче первого круга чемпионата России «Крылья Советов» на выезде победили «Сочи» со счётом 2:1. В составе самарской команды отличились Никита Салтыков и Амар Рахманович. За «Сочи» забил Кристиан Нобоа с пенальти.