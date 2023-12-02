«Факел» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после 17 матчей «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Балтика» является аутсайдером и располагается на 14-м месте, имея в активе 13 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 33 очками.