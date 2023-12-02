Игнашевич гениально предсказал итог дуэли с Ташуевым. Слова стали пророческими

В 3-м туре РПЛ «Балтика» победила «Факел» (2:1) и набрала первые очки, в то время как воронежцы остались с нулём.

Команды снова сошлись в 17-м туре, и расклад был уже совершенно иной: Сергей Ташуев раскочегарил «Факел», набрал с ним 19 очков и поднял его с глубины на 11-е место. «Балтика» же отставала на семь очков и находилась на 15-й строчке. Фаворит был очевиден, и всё-таки он не подтвердил этот статус.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 17, 2.12.2023, 14:00 Факел 0 Балтика 0

Воронежцы сразу завладели инициативой: в первые 11 минут у них было 66% владения мячом и три угловых. Ничего опасного они тем не менее не принесли. Первый голевой момент (и единственный в тайме) вообще случился только на 33-й минуте: Мастерной за пределами штрафной подобрал вынос Гассама и пальнул в правый нижний угол, заставив Джанаева в ярком прыжке совершить сейв.

Зато чего на поле хватало с избытком, так это единоборств. В первом тайме соотношение фолов было 7−10. Для сравнения, «Факел» за весь предыдущий матч с «Рубином» нарушил правила 12 раз. А в первом круге с «Балтикой» у воронежцев было 14 нарушений. Разница очевидна. При этом арбитр Евгений Буланов показал только по одной жёлтой — Альшину и Гассама. Однако мог и, скорее, должен был предупреждать футболистов гораздо чаще.

От второго тайма куда больше ожидалось удаление, нежели гол. И всё же не произошло ни первого, ни второго. «Факел» всё так же владел мячом — 57% на 43%. Обе команды всё так же много фолили — 17 нарушений против 21. Привело это, кстати, только к четырём жёлтым — одна протих трёх. Моментов тем временем соперники так особо и не подвезли. Можно разве что вспомнить неточный удар Мусаева в ближний угол, на который Беленов даже не среагировал.

Перед игрой Сергей Игнашевич в эфире «Матч Премьер» сказал: «Сегодняшний матч не способствует результативности. Футбол вряд ли получится. На первый план у игроков выйдут другие качества».

Чуйка тренера «Балтики» сработала максимально. Хотя об этом же говорила и статистика: калининградцы и воронежцы забивают меньше всех в РПЛ — 12 и 14 голов соответственно. 17-й тур новых мячей им не принёс.