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18:56 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу самарцев.

Крылья Советов
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Крылья Советов"

ТАСС, 2 декабря. Футболисты самарских «Крыльев Советов» на выезде со счетом 2:0 обыграли «Сочи» в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт».

Забитыми мячами отметились Роман Ежов (71-я минута) и Бенхамин Гарре (90+3, с пенальти).

«Крылья Советов» набрали 29 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. «Сочи» с 10 очками остался на последней, 16-й строчке. В следующем туре «Крылья Советов» 9 декабря на выезде сыграют с московским «Спартаком», «Сочи» 10 декабря примет «Оренбург».

Ранее в субботу воронежский «Факел» и калининградская «Балтика» в Воронеже сыграли ничью (0:0).

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