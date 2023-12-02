«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 декабря. Футболисты самарских «Крыльев Советов» на выезде со счетом 2:0 обыграли «Сочи» в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт».

«Крылья Советов» набрали 29 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. «Сочи» с 10 очками остался на последней, 16-й строчке. В следующем туре «Крылья Советов» 9 декабря на выезде сыграют с московским «Спартаком», «Сочи» 10 декабря примет «Оренбург».