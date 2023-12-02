«Пари НН» — «Урал»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Начало игры — в 19:30 мск.

В матче первого круга чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 0:0. В прошлом сезоне «Урал» и «Пари НН» один раз сыграли вничью, ещё в одной встрече была зафиксирована победа нижегородцев — 1:0. Екатеринбуржцы не могут огорчить команду из Нижнего Новгорода уже на протяжении четырёх матчей.