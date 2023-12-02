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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пари НН» — «Урал»: стартовые составы команд на матч РПЛ

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Урал» из Екатеринбурга.

Пари Нижний Новгород
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Пари НН"

Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Начало игры — в 19:30 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Трошечкин, Майга, Севикян, Кутателадзе.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Малькевич, Итало, Аюпов, Егорычев, Сунгатулин, Бикфалви, Шеттине.

В матче первого круга чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 0:0. В прошлом сезоне «Урал» и «Пари НН» один раз сыграли вничью, ещё в одной встрече была зафиксирована победа нижегородцев — 1:0. Екатеринбуржцы не могут огорчить команду из Нижнего Новгорода уже на протяжении четырёх матчей.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 16 матчей. «Пари НН» находится на девятой строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

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