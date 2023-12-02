Нереальный гол головой от самой забивающей команды РПЛ. «Крылья» снова выше «Спартака»

«Крылья Советов» победили в Сочи, снова обошли в таблице «Спартак» с «Динамо» и находятся всего в трёх очках от «Краснодара».

На «Фиште» встретились лучшая атака РПЛ с худшей обороной. За 16 туров «Крылья Советов» забили больше всех в чемпионате — 34 гола. Сочинцы же больше всех пропустили — 28 голов. При такой статистике можно было ждать обилия голевых моментов у ворот команды Александра Точилина, но получилось совсем по-другому.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 17, 2.12.2023, 16:30 Сочи 0 Крылья Советов 2

В основе «Крыльев Советов» впервые в этом сезоне РПЛ появился Писарский. Нападающий заслужил свой шанс: в последних трёх турах он забил трижды, а на один гол тратил в среднем всего 42 минуты. Однако в Сочи мяч до Владимира почти не доходил. В первом тайме он совершил 11 касаний, а в чужой штрафной встретился с мячом только два раза. Игроки «Крылья Советов», атакуя, спешили и суетились, допускали много брака. Запомнились разве что падением Костанцы в чужой штрафной на пенальти, но там была очевидная симуляция, и судья Москалёв выписал бразильцу заслуженный «горчичник».

Впрочем, и у «Сочи» мало что получалось впереди. У хозяев был хороший шанс забить быстрый гол, когда Бейл вынес мяч фактически с линии ворот после удара Мелкадзе, но на этом всё. Самарцы при обороне переходили с четвёрки защитников на пятёрку (интересно, что в линию защиты пятым падал лучший ассистент «КС» Ежов, который по голевым передачам уступает лишь Промесу) — так контролировали ширину против вингбеков сочинцев. Немногочисленные зрители на трибунах, очевидно, скучали. До перерыва соперники нанесли по одному удару в створ, поэтому нулевая ничья была логичным результатом. Главным событием тайма стала травма: южане потеряли центрального защитника Литвинова.

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После перерыва футбол веселее не стал. Первого опасного момента во втором тайме пришлось ждать до завершения часа матча. Но тогда внезапно прибавившие «Крылья Советов» были дважды близки к голу. Молодой Салтыков мог прибавить ещё одно результативное действие к четырём забитым мячам и четырём голевым передачам в этом сезоне РПЛ, но после его удара в дальний нижний угол с линии штрафной красивый сейв совершил голкипер Гойло. А потом самарцы хорошо разыграли угловой — Костанца бил головой и попал в штангу. Очень мощный отрезок команды Игоря Осинькина!

В середине тайма тренер «Крыльев Советов» освежил атаку — поменял действовавших впереди Салтыкова с Писарским. Владимир так и не отличился, закончив матч с пятью касаниями в чужой штрафной и нулём ударов. Судя по игре нападающего в Сочи, его пока лучше использовать как выходящего на замену игрока, а не основного. Почти сразу после перестановок команда Осинькина открыла счёт. Крамарич пустил за спину Бейла, тот сделал кросс, а Ежов выполнил непростой, классный и красивый удар головой. Более того, в следующей атаке самарцев «Сочи» спасла от ещё одного гола перекладина.

Только за четверть часа до конца на поле появился главный творец «Сочи» Нобоа, который пока не в оптимальном состоянии и уже почти два месяца не выходил с первых минут. Точилин пожертвовал защитником в пользу дополнительной фигуры в группе атаки, тогда как Осинькин, напротив, добавил игрока в оборону. У сочинцев был один момент, созданный пасом Нобоа, но в компенсированное время хозяева пропустили контрвыпад, и Заика сбил Шитова. Бесспорный пенальти реализовал Гарре.

«Сочи» не нанёс ни одного удара в створ за тайм. Это лучшая характеристика игры команды в атаке. Южане сделали ещё один шаг к пропасти.