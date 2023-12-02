«Пари НН» на последних минутах вырвал победу у «Урала» в матче РПЛ

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

Хозяева одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственным голом в матче отметился хавбек нижегородцев Никита Каккоев, забивший на 90+1-й минуте. В игре первого круга чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 0:0.