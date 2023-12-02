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21:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пари НН» на последних минутах вырвал победу у «Урала» в матче РПЛ

Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Урал» из Екатеринбурга.

Пари Нижний Новгород
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: "Пари НН"

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

Хозяева одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственным голом в матче отметился хавбек нижегородцев Никита Каккоев, забивший на 90+1-й минуте. В игре первого круга чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 0:0.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 16 матчей. «Пари НН» находится на девятой строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

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Первый тайм: 0:0
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