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11:34 (мск), источник: ТАСС

Точилин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи»

Исполнять обязанности наставника команды в ближайшем матче чемпионата России будет Денис Клюев.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/pfcsochi

ТАСС, 3 декабря. Руководство футбольного клуба «Сочи» отстранило Александра Точилина от работы на посту главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба «Сочи».

«Александр Точилин покинул пост главного тренера “Сочи”. Решением руководства клуба 49-летний специалист отстранен от работы с командой», — говорится в заявлении пресс-службы.

Исполняющим обязанности главного тренера команды в домашнем матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» будет Денис Клюев. Точилин возглавил «Сочи» 17 сентября после ухода с поста главного тренера Дмитрия Хохлова.

2 декабря «Сочи» в домашней игре 17-го тура РПЛ уступил самарским «Крыльям» Советов со счетом 0:2, это поражение стало для команды третьим подряд. «Сочи» идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Точилин ранее возглавлял «Сочи» в сезонах-2018/19 и 2019/20. Также он был главным тренером подмосковного клуба «Олимп-Долгопрудный» и краснодарской «Кубани». В период игровой карьеры Точилин выступал на позиции защитника за столичные «Асмарал» и «Динамо», с которым стал обладателем Кубка России в 1995 году.

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