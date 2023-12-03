Точилин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи»

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ТАСС, 3 декабря. Руководство футбольного клуба «Сочи» отстранило Александра Точилина от работы на посту главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба «Сочи».

«Александр Точилин покинул пост главного тренера “Сочи”. Решением руководства клуба 49-летний специалист отстранен от работы с командой», — говорится в заявлении пресс-службы.

Исполняющим обязанности главного тренера команды в домашнем матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» будет Денис Клюев. Точилин возглавил «Сочи» 17 сентября после ухода с поста главного тренера Дмитрия Хохлова.

2 декабря «Сочи» в домашней игре 17-го тура РПЛ уступил самарским «Крыльям» Советов со счетом 0:2, это поражение стало для команды третьим подряд. «Сочи» идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.