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13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 3 декабря, состоится встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом».

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РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Лукин, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Гаич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Чалов.

«Ростов»: Медведев, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Мохеби, Голенков.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.

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