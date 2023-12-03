ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
Сегодня, 3 декабря, состоится встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом».
Сегодня, 3 декабря, состоится встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом».
Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.
Стали известны стартовые составы команд.
ЦСКА: Акинфеев, Лукин, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Гаич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Чалов.
«Ростов»: Медведев, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Мохеби, Голенков.
В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.