«Это не футбол». Игрок «Ростова» Уткин — о матче с ЦСКА

«Это не футбол. Почему не добил [мяч] со штрафного? Я не видел! Снег в глаза летит, я ничего не вижу! Как играть во втором тайме? Забить гол и дальше играть. Ну, играть — тяжело назвать это игрой. Бить мяч вперёд, и может чё-то там нарисуется», — сказал Уткин в эфире телеканала «Матч Премьер».