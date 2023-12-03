«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
Сегодня, 3 декабря, на стадионе «Краснодар» состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
Краснодар
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Сегодня, 3 декабря, на стадионе «Краснодар» состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
Местный «Краснодар» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Стартовый свисток Артёма Чистякова прозвучит в 16:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кокшаров, Олусегун.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гогличидзе, Сидоров, Перес, Капленко, Оганесян, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.
После 16 туров РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Оренбург» заработал 14 очков и расположился на 13-й строчке.