«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Местный «Краснодар» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Стартовый свисток Артёма Чистякова прозвучит в 16:30 мск.

После 16 туров РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Оренбург» заработал 14 очков и расположился на 13-й строчке.