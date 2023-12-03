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16:04 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

Для очистки газона московского стадиона «ВЭБ-Арена» от снега была задействована спецтехника.

ЦСКА
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://t.me/pfccskamoscow

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 2:0 обыграл «Ростов» в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

В составе победителей голы забили Федор Чалов (4-я минута, с пенальти), Виктор Мендес (68). На первой минуте добавленного к основному времени матча был удален защитник «Ростова» Виктор Мелехин.

3 декабря на Московский регион обрушился сильный снегопад, в Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности — предпоследний в колористической шкале оповещений о метеорологических условиях. Встреча между ЦСКА и «Ростовом» прошла с использованием оранжевых мячей, хорошо видимых при игре в снежную погоду. Перед началом матча для уборки поля стадиона была привлечена спецтехника.

ЦСКА и «Ростов» провели второй матч в течение одной календарной недели. 29 ноября команды встречались в первом матче четвертьфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.

ЦСКА благодаря победе поднялся на пятое место турнирной таблицы. Подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков. «Ростов» располагается на десятой позиции, на счету команды 20 очков. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Краснодаром» 10 декабря, «Ростов» днем ранее проведет гостевой матч против грозненского «Ахмата».

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
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