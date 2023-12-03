Валерий Карпин: надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду

«Чего тут говорить? Понравился вам футбол? Это не футбол. Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Это не футбол. Я не знаю, кто принял это решение», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.