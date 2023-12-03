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16:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Валерий Карпин: надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении минувшего матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0) в условиях сильного снегопада.

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Источник: Чемпионат.com

«Чего тут говорить? Понравился вам футбол? Это не футбол. Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Это не футбол. Я не знаю, кто принял это решение», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в матче с «Ростовом» счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Затем, на 68-й минуте встречи игрок московского клуба Виктор Мендес удвоил преимущество хозяев.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.

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2:0
Первый тайм: 1:0
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