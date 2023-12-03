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18:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» вернул себе лидерство в таблице РПЛ, обыграв дома «Оренбург»

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле переиграл «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Пресс-служба "Краснодара"

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У «Оренбурга» отличился Степан Оганесян (51-я минута). В составе победителей голы забили Эдуард Сперцян (45+3, с пенальти) и Ильзат Ахметов (76).

Ранее футболист «Краснодара» Джон Кордоба был дисквалифицирован на 4 матча РПЛ, один из которых — условно, за непристойный жест в адрес лайнсмена Варанцо Петросяна по завершении матча 16-го тура против екатеринбургского «Урала». Также после игры колумбийский форвард пытался прорваться в судейскую комнату.

«Краснодар», набрав 35 очков, вернул себе лидерство в таблице РПЛ, обойдя петербургский «Зенит» (34), который в в Москве проводит матч против «Локомотива». «Оренбург» (14) продлил серию без побед в чемпионате России до 7 матчей и занимает 13-е место.

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:0
Оренбург
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