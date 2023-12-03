«Краснодар» вернул себе лидерство в таблице РПЛ, обыграв дома «Оренбург»

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У «Оренбурга» отличился Степан Оганесян (51-я минута). В составе победителей голы забили Эдуард Сперцян (45+3, с пенальти) и Ильзат Ахметов (76).

Ранее футболист «Краснодара» Джон Кордоба был дисквалифицирован на 4 матча РПЛ, один из которых — условно, за непристойный жест в адрес лайнсмена Варанцо Петросяна по завершении матча 16-го тура против екатеринбургского «Урала». Также после игры колумбийский форвард пытался прорваться в судейскую комнату.