«Краснодар» вернул себе лидерство в таблице РПЛ, обыграв дома «Оренбург»
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле переиграл «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле переиграл «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У «Оренбурга» отличился Степан Оганесян (51-я минута). В составе победителей голы забили Эдуард Сперцян (45+3, с пенальти) и Ильзат Ахметов (76).
Ранее футболист «Краснодара» Джон Кордоба был дисквалифицирован на 4 матча РПЛ, один из которых — условно, за непристойный жест в адрес лайнсмена Варанцо Петросяна по завершении матча 16-го тура против екатеринбургского «Урала». Также после игры колумбийский форвард пытался прорваться в судейскую комнату.
«Краснодар», набрав 35 очков, вернул себе лидерство в таблице РПЛ, обойдя петербургский «Зенит» (34), который в в Москве проводит матч против «Локомотива». «Оренбург» (14) продлил серию без побед в чемпионате России до 7 матчей и занимает 13-е место.