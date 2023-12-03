«Локомотив» без главного тренера и капитана победил «Зенит» в 17-м туре РПЛ

Источник: Александр Вильф

Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Первый мяч в матче в свои ворота срезал голкипер «Зенита» Михаил Кержаков (8-я минута) после подачи Максима Глушенкова с углового. В составе железнодорожников отличились Глушенков (59) и Наир Тикнизян (88) с передачи Артема Дзюбы. У «Зенита» отличился Матео Кассьерра (41), вернувшийся в строй после травмы, из-за которой он пропустил три матча в ноябре.

Галактионов ранее был дисквалифицирован на два матча за нецензурную брань в адрес арбитров после игры с «Крыльями Советов» (3:3), а Баринов также был отстранен за оскорбление судейской бригады на один матч плюс еще один условно. В отсутствие Баринова капитанскую повязку принял Артем Дзюба.

Матч начался с получасовым запозданием из-за сильного снегопада в Москве. Команды играли во встрече красным мячом.

«Локомотив» во второй раз в своей истории выиграл у «Зенита» оба матча сезона в чемпионате России, ранее железнодорожникам это удавалось только в чемпионском сезоне-2017/18. «Локомотив» также стал первым клубом с сезона-2020/21, выигравшим оба матча чемпионата у петербургской команды. Тогда «сине-бело-голубые» по ходу сезона проиграли две встречи казанскому «Рубину».