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19:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» без главного тренера и капитана победил «Зенит» в 17-м туре РПЛ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» переиграли на своем поле петербургский «Зенит» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который из-за дисквалификаций пропустили главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов.

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Источник: Александр Вильф

Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Первый мяч в матче в свои ворота срезал голкипер «Зенита» Михаил Кержаков (8-я минута) после подачи Максима Глушенкова с углового. В составе железнодорожников отличились Глушенков (59) и Наир Тикнизян (88) с передачи Артема Дзюбы. У «Зенита» отличился Матео Кассьерра (41), вернувшийся в строй после травмы, из-за которой он пропустил три матча в ноябре.

Галактионов ранее был дисквалифицирован на два матча за нецензурную брань в адрес арбитров после игры с «Крыльями Советов» (3:3), а Баринов также был отстранен за оскорбление судейской бригады на один матч плюс еще один условно. В отсутствие Баринова капитанскую повязку принял Артем Дзюба.

Матч начался с получасовым запозданием из-за сильного снегопада в Москве. Команды играли во встрече красным мячом.

«Локомотив» во второй раз в своей истории выиграл у «Зенита» оба матча сезона в чемпионате России, ранее железнодорожникам это удавалось только в чемпионском сезоне-2017/18. «Локомотив» также стал первым клубом с сезона-2020/21, выигравшим оба матча чемпионата у петербургской команды. Тогда «сине-бело-голубые» по ходу сезона проиграли две встречи казанскому «Рубину».

«Зенит» (33 очка) прервал 6-матчевую беспроигрышную серию (пять побед, одна ничья) и опустился на вторую строчку в таблице РПЛ, пропустив вперед «Краснодар» (35). «Локомотив» не проигрывает уже четыре матча (две победы, две ничьи), набрал 28 очков и догнал столичные «Динамо» и ЦСКА, занимающие 4-е и 5-е места соответственно. «Зенит» завершит осеннюю часть сезона домашним матчем с «Нижним Новгородом» 9 декабря, а «Локомотив» 8 декабря примет дома екатеринбургский «Урал».

Локомотив
3:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
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