«Зенит» Алипа проиграл «Локомотиву» и потерял лидерство в РПЛ
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Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип отыграл за «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России против «Локомотива», передают Vesti.kz.
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип отыграл за «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России против «Локомотива», передают Vesti.kz.
Алип традиционно вышел в стартовом составе «Зенита» и провел на поле все 90 минут. «Зенит» минимально уступил на выезде в Москве со счетом 1:3. «Зенит» потеряв очки не сумел вернуться на первое место в чемпионате России. Команду Алипа обошел «Краснодар», который ранее обыграл «Оренбург». Теперь «Зенит» отстает от лидера на два очка.
Отметим, что в нынешнем сезоне РПЛ казахстанский защитник провел 15 матчей. По количеству игровых минут за «Зенит» Алип сыграл в кампании 2023/24 уже больше, чем за два предыдущих сезона в Санкт-Петербурге.