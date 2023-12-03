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19:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Зенит» Алипа проиграл «Локомотиву» и потерял лидерство в РПЛ

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип отыграл за «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России против «Локомотива», передают Vesti.kz.

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Источник: ФК "Зенит"

Алип традиционно вышел в стартовом составе «Зенита» и провел на поле все 90 минут. «Зенит» минимально уступил на выезде в Москве со счетом 1:3. «Зенит» потеряв очки не сумел вернуться на первое место в чемпионате России. Команду Алипа обошел «Краснодар», который ранее обыграл «Оренбург». Теперь «Зенит» отстает от лидера на два очка.

Отметим, что в нынешнем сезоне РПЛ казахстанский защитник провел 15 матчей. По количеству игровых минут за «Зенит» Алип сыграл в кампании 2023/24 уже больше, чем за два предыдущих сезона в Санкт-Петербурге.

Локомотив
3:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
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