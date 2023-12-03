«Зенит» Алипа проиграл «Локомотиву» и потерял лидерство в РПЛ

Алип традиционно вышел в стартовом составе «Зенита» и провел на поле все 90 минут. «Зенит» минимально уступил на выезде в Москве со счетом 1:3. «Зенит» потеряв очки не сумел вернуться на первое место в чемпионате России. Команду Алипа обошел «Краснодар», который ранее обыграл «Оренбург». Теперь «Зенит» отстает от лидера на два очка.