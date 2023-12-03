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19:43 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Зенита» Семак не видит оснований для возвращения к системе «весна — осень»

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не считает, что переход на систему «весна — осень» в чемпионате России по футболу существенно повлияет на условия проведения матчей. Об этом он заявил журналистам.

Локомотив
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье московский «Локомотив» на домашней арене обыграл «Зенит» (3:1) в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Старт встречи был отложен на полчаса в связи сильным снегопадом, который завершился в перерыве. В первом тайме команды играли на частично заснеженном поле.

«Я уже говорил свою позицию: я не вижу разницы в переходе на другую систему. Когда мы начинаем в марте, то такие же условия. И при другой системе, когда нас все-таки допустят [до международных турниров], нужно учитывать, что каждые два года проводятся чемпионаты мира и чемпионаты Европы, и нужно делать перерыв. Минусы есть, но и плюсы тоже есть», — сказал Семак.

«Дело не в системе, нужно в ручном режиме регулировать, двигать матчи, чтобы было комфортней футболистам и зрителям», — добавил он.

«Локомотив» благодаря победе поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 28 очков. «Зенит» упустил возможность вернуться на первое место, команда идет второй с 33 очками.

Локомотив
3:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
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