Тренер «Зенита» Семак не видит оснований для возвращения к системе «весна — осень»

В воскресенье московский «Локомотив» на домашней арене обыграл «Зенит» (3:1) в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Старт встречи был отложен на полчаса в связи сильным снегопадом, который завершился в перерыве. В первом тайме команды играли на частично заснеженном поле.

«Я уже говорил свою позицию: я не вижу разницы в переходе на другую систему. Когда мы начинаем в марте, то такие же условия. И при другой системе, когда нас все-таки допустят [до международных турниров], нужно учитывать, что каждые два года проводятся чемпионаты мира и чемпионаты Европы, и нужно делать перерыв. Минусы есть, но и плюсы тоже есть», — сказал Семак.