Мостовой — об удалении Абаскаля: «Перепутал виды спорта? Он никогда не знал, что такое футбол»

«Абаскаль перепутал виды спорта? Он не то что перепутал, он никогда не знал, что такое футбол. Здесь ничего удивительного нет. Он никогда не играл в футбол и не знает, что такое забивать голы, получать травмы, мучаться от боли. Мы же все понимаем, что человек никогда не был близок к футболу», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.