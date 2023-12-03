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21:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой — об удалении Абаскаля: «Перепутал виды спорта? Он никогда не знал, что такое футбол»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на удаление главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата».

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«Абаскаль перепутал виды спорта? Он не то что перепутал, он никогда не знал, что такое футбол. Здесь ничего удивительного нет. Он никогда не играл в футбол и не знает, что такое забивать голы, получать травмы, мучаться от боли. Мы же все понимаем, что человек никогда не был близок к футболу», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

На 34-й минуте Гамид Агаларов вывел хозяев вперед. После гола у Абаскаля случился конфликт с полузащитником грозненцев Бернардом Беришей, который побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника. Абаскаль толкнул футболиста. Бериша получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

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Первый тайм: 1:1
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